القبض على ملياردير العملات الرقمية.. احتيال وتآمر وغسيل أموال

2022/12/13 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في الوقت الذي كانت تتجه خلاله الأنظار إلى اجتماع يوم الثلاثاء مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، والذي من المتوقع أن يشهد خلاله سام بانكمان-فرايد مؤسس FTX المفلسة لفك لغز انهيار بورصة العملات الرقمية الشهر الماضي، تم الإعلان عن القبض على سام بانكمان فرايد في جزر الباهاما بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده، وفقًا لبيان صادر عن حكومة جزر البهاما.

وأكدت السلطات في مدينة نيويورك، التي تحقق مع بينكمان وانهيار FTX وشقيقتها التجارية ألاميدا، اعتقاله على تويتر.

كتب المحامي الأمريكي داميان ويليامز: "في وقت سابق من هذا المساء، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف داميان ويليامز: "نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت".

وقالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في بيان إن بانكمان فرايد، ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث في مجمع شقته بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ناسو، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

قال بينكمان الأسبوع الماضي في محادثة مع رئيسة مجلس النواب ماكسين ووترز: "ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الكثير من بياناتي - المهنية أو الشخصية".

"لذلك هناك حد لما سأقوله، ولن أكون مفيدًا كما أريد، ولكن بما أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه سيكون مفيدًا، فأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في اليوم الثالث عشر".

اتهامات منفصلة

بعد وقت قصير من تأكيد اعتقاله، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ "انتهاكات قوانين الأوراق المالية" التي ارتكبها بينكمان، والتي سيتم رفعها علنًا يوم الثلاثاء.

ليس من الواضح ما هي التهم التي تنتظر بينكمان، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي أصبح منبوذًا بين عشية وضحاها الشهر الماضي.



حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

احتيال وتآمر وغسيل أموال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن التهم الموجهة إلى بينكمان شملت الاحتيال، والتآمر، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.

وتسمح معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما للمدعين العامين الأمريكيين بإعادة المتهمين إلى الأراضي الأمريكية إذا كانت التهم ستُعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل في كلا السلطتين القضائيتين.

في الأسابيع الأربعة التي انقضت منذ أن تقدمت FTX بطلب لإفلاسها، سعى بينكمان إلى تصوير نفسه كرئيس تنفيذي سيئ الحظ إلى حد ما خرج من منزله، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء FTX.

وقال: "لم أرتكب الاحتيال عن قصد".



"لم أكن أريد أن يحدث أي من هذا.



لم أكن بالتأكيد مؤهلاً تقريبًا كما كنت أعتقد".

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الإدلاء بشهادته

كان من المقرر أن يمثل بينكمان يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تقريبًا، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة، مما أدى إلى الارتداد في جميع أنحاء النظام البيئي للأصول الرقمية.

أوقفت العديد من شركات التشفير عملياتها وجمدت حسابات العملاء وفي بعض الحالات قدمت نفسها للإفلاس بسبب تعرضها لـ FTX.

بعد اعتقاله، قالت النائبة ماكسين ووترز، رئيسة اللجنة، إن بانكمان-فرايد لن يدلي بشهادته كما هو مقرر يوم الثلاثاء.

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