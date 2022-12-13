القصة الكاملة للقبض على إمبراطور العملات المشفرة سام بانكمان فرايد في جزر البهاما بطلب من الادعاء الأمريكي

2022/12/13 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة جزر البهاما، القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX الخاسرة، في جزر الباهاما، الاثنين، بعد أن وجه الادعاء العام الأمريكي اتهامات جنائية ضده.

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