سجنوه.. احتجزوه.. اخرجوه

2022/12/13 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

فقط في بلاد الرافدين يستطيع سارق المال

العام أن يتمتع بكل الامتيازات، وأن

تصدر قرارات لا مثيل لها تسمح لمن نهب

أكثر من مليارين دولار بأن يذهب إلى

بيته مطمئناً، وإذا لم تصدق عزيزي

القار

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