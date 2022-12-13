ماذا بقي من التغيير؟

2022/12/13 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

نقلب في أخبار بلاد الرافدين ذات اليمين

وذات الشمال عسى أن نجد أحد مسؤولينا

يمارس فضيلة مراجعة النفس والاعتراف

بالخطأ، والذي يشكل اليوم جزءاً من نسيج

الحكومات المتحضرة، وتاريخ الاعتذارا

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