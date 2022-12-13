أكاديميّة الأسود

2022/12/13 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

سطع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم

في مونديال قطر 2022 بإبهار قلَّ نظيره في

تاريخ الكرة العربيّة عندما تمكّنوا من

إقصاء ثلاثة منتخبات أوروبيّة عريقة من

منافسات كأس العالم وهي بلج

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