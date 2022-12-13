2022/12/13 | 12:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: إياد الصالحي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديميّة الأسود) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سطع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم
في مونديال قطر 2022 بإبهار قلَّ نظيره في
تاريخ الكرة العربيّة عندما تمكّنوا من
إقصاء ثلاثة منتخبات أوروبيّة عريقة من
منافسات كأس العالم وهي بلج
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديميّة الأسود) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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