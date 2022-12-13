2022/12/13 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الولايات المتحدة تتخلف عن الصين فيما يتعلق باستغلال “المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر”، إذ يتم استبدال أعمال التجسس التقليدية بسرعة ببيانات ومعلومات من مصادر متاحة للجمهور.وقالت الصحيفة إن “الولايات المتحدة تتخلف عن الصين في مجال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة التايمز: الولايات المتحدة تنفق أكثر من 90 مليار دولار سنوياً على التجسس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة التايمز: الولايات المتحدة تنفق أكثر من 90 مليار دولار سنوياً على التجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).