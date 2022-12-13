داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على فندق في العاصمة الأفغانية

2022/12/13 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن هجوم منسق على فندق في العاصمة الأفغانية، أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة ما لا يقل عن اثنين من نزلاء الفندق أثناء محاولتهم الهرب بالقفز من نافذة.

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