البرلمان اللبناني يعقد الخميس جلسته الأخيرة لهذا العام لاختيار رئيس الجمهورية

2022/12/13 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد البرلمان اللبناني، يوم الخميس المقبل، جلسته الأخيرة لهذا العام لاختيار رئيس الجمهورية، قبل الدخول بعطلة الأعياد.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الاول 2022 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضافت المراسلة، أن “ذلك يأتي بعد فشل المساعي لتحويلها إلى جلسة حوارية”.

وأكدت، أن “هذه الجلسة ستكون الأخيرة قبل نهاية العام ودخول لبنان في عطلة الأعياد”.

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