طرد منتخب الشباب من جامعة بغداد

2022/12/13 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، أن رئيس جامعة بغداد منير السعدي، طرد منتخب الشباب من التدريب على ملعب الجامعة.

وقال المالكي في تدوينة عبر صحفته الرسمية على “فيسبوك” إن “رئيس جامعة بغداد طرد ومنع منتخب العراق للشباب ومنعه من التدريب على ملاعب جامعة بغداد للمرة الثالثة على التوالي، برغم من كل الجهود المبذولة والتدخل من قبل الجهاز الفني والإداري للمنتخب لثنيه عن ذلك”.

وأضاف أن “المنتخب كونه يمثل بلداً بأكمله وتنتظره مشاركة هامة في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، وصل الحال برئيس الجامعة أن يرفض حتى عرض إيجار الملعب الخاص بجامعة بغداد للتدريب برغم من موافقته قبل ذلك سابقاً والطلب من المنتخب استئجاره، لكنه بدأ يماطل ويتهرب ومن ثم رفض حتى إيجار الملعب، لذا بعد أن عجزنا من اقناعه والاستمرار بتعنته وصلنا إلى تدوين ما حصل علناً”.

وتابع “إلى وزير التعليم العالي نعيم العبودي هل تعلم ما يقوم به رئيس جامعة بغداد وهو يمنع منتخب يمثل البلد ؟ إلى وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع المنتخب الشبابي يعاني يومياً وليس هناك ملعب يحتضنه كون معظم الملاعب تابعة للوزارة، والوزارة تمنع التدريب عليها، إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هل تقبل ان منتخب الوطن بدل أن يوفر له كل شيء يتم طرده بهذه الصورة، أليس تلك فضيحة ما بعدها فضيحة، منتخب العراق أكبر من مناصبكم الزائلة”.

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