القنصلية الأمريكية تخصص 750 الف دولار لترميم معبد لالش

2022/12/13 | 12:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لالش من ضمن التخصيصات الامريكية لاعادة اعمار معبد لالش في قضاء الشيخان اول و اكبر المعابد للديانة الايزيدية ،خصصت القنصلية الأمريكية في أربيل، مبلغ 750 الف دولار، لترميم معبد لالش للإيزيديين.وبهذا يبلغ اجمالي المساعدات المالية من القنصلية الأمريكية لتجديد معبد لالش 2 مليون و300 ألف دولار.وقال القنصل الأمريكي في إقليم …

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