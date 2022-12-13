رونالدو: الأرجنتين لن تفوز بكأس العالم.. وأتمنى فوز المغرب على فرنسا

2022/12/13 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الأسطورة البرازيلية رونالدو دا

ليما الشهير بالظاهرة، تتويج منتخب

الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة

"ماركا" الإسبانية: "منتخب الأرجنتين لا

يلعب بشكل جيد، لكن

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