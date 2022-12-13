2022/12/13 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار

كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته

التنموية الأكثر إلحاحاً بحلول العام

2040، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو

أخصر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه

الإجمالي المح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم مليار دولار يحتاج العراق للتنمية الأكثر إلحاحاً؟ البنك الدولي يجيب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم مليار دولار يحتاج العراق للتنمية الأكثر إلحاحاً؟ البنك الدولي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).