مستوطنون يقتحمون الأقصى والخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر

2022/12/13 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين

اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات

المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب

المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في

باحاته بحراسة مشددة من قوات

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