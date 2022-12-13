2022/12/13 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JEJWuayLesA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زائرة أردنية تعبر عن سعادتها بالأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زائرة أردنية تعبر عن سعادتها بالأجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).