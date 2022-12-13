2022/12/13 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل ثلاثة متظاهرين في البيرو، الاثنين، خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى خمسة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار إنّ ثلاثة من القتلى الخمسة فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً.

وأوضحت أنّ أحد القتلى الثلاثة الذين سقطوا الاثنين قضى في أريكيبا (جنوب) ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخّلت الشرطة لطرد مئات المتظاهرين من المطار، حيث أقاموا على المدرج حواجز أشعلوا فيها النيران.

وأضافت أنّ قتيلاً ثانياً سقط، الاثنين، خلال مسيرة قمعتها شرطة مكافحة الشغب في تشينشيرو (جنوب شرق) بإقليم أبوريماك، مسقط رأس بولوارتي وحيث قُتل متظاهران، الأحد.

وتواصلت الاحتجاجات في البيرو رغم إعلان بولوارتي عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى نيسان/إبريل 2024.

وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من كانون الأول/ديسمبر، بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، أعلنت أيضاً حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات.

واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديس.

وشكلت بولوارتي، السبت، حكومة مؤلّفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام السابق بيدرو أنغولوا.

وأعربت، الاثنين، المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنّ الرئيس المعزول هو، منذ تسلّم السلطة في 2021، ضحية لحركة «عدائية ومناهضة للديمقراطية».

(أ ف ب)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في البيرو إلى خمسة قتلى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في البيرو إلى خمسة قتلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).