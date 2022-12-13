عريس باكستاني يفاجئ زوجته ليلة الزفاف بهدية غير تقليدية! (صور+ فيديو)

2022/12/13 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأ عريس باكستاني زوجته بهدية غير تقليدية ليلة زفافهما، حيث قدم لها حمارا صغيرا غاية في الجمال.

ويظهر العريس، أزلان شاه، خلال مقطع فيديو على “إنستغرام” وهو يحضر حمارا إلى مكان حفل الزفاف ويهديه لزوجته.

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