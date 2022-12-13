النفط: توزيع 6500 قطعة ارض سكنية على منتسبي شركة نفط البصرة

2022/12/13 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء، الموافقة على فرز وتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية لمنطقة شط العرب على منتسبي شركة نفط البصرة .

نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني يعلن الاتفاق مع ادارة محافظة البصرة على فرز وتوزيع (6500 ) ارض سكنية في منطقة شط العرب(البيبان 28) على منتسبي شركة نفط البصرة ،والغاء بناء المجمعات السكنية في المنطقة المذكورة.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني

و محافظ البصرة اسعد العيداني الذي وافق على كتاب وزارة النفط بهذا الخصوص ، وانهاء معاناة الموظفين المشمولين بهذه الاراضي لفترة امتدت اكثر من 10 سنوات .

هذا واوعز وزير النفط حيان عبد الغني الى الجهات المعنية في الوزارة وشركة نفط البصرة بالاسراع في انجاز الاجراءات الادارية لتوزيع (6500 )قطعة ارض سكنية على منتسبي شركة نفط البصرة وبمساحة تشكل (1200 )دونم .

وزارة النفط

المكتب الاعلامي

13 كانون الاول 2022

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