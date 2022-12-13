بالوثيقة.. المالية تخاطب التربية بخصوص التعاقد مع محاضري واداريي بغداد 2020

2022/12/13 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية بخصوص التعاقد مع محاضري واداريي بغداد 2020.

وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة المالية حصلت عليها (بغداد اليوم) دعوة لوزارة التربية لتزويدها بالجداول التي تتضمن الحقل( الامر الصادر بتحويلهم الى عقود ).

يذكر ان بغداد وعدة محافظات تشهد تظاهرات مستمرة من قبل المحاضرين المطالبين بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية.

وشهدت بابل وديالى والديوانية اليوم تظاهرات كبيرة اغلقت مراكز المدن ، فيما اقدم المتظاهرين في الحلة على حرق اطارات السيارات ، وذلك احتجاجا على تاخر صدور اوامر تثبيتهم على ملاك التربية .

بغداد اليوم -

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