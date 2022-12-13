بعد طول انتظار.. اختراق علمي في الاندماج النووي لزيادة إنتاج الطاقة

2022/12/13 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة على الإطلاق، نجح العلماء الأمريكيون، في مرفق الإشعال الوطني بمختبر لورانس ليفرمور في كاليفورنيا، في إنتاج تفاعل اندماج نووي أدى إلى زيادة صافي الطاقة، وفقا لما أكده مصدر مطلع على المشروع لشبكة CNN.

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