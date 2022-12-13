البنك الدولي يقترح حلولاً لتحسين الواقع المناخي في العراق

2022/12/13 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اقترح البنك الدولي مجموعة من الحلول لتحسين الواقع المناخي في العراق.

وذكر البنك الدولي في بيان تلقته أن "مجموعة البنك الدولي دشنت أمس تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق بالتعاون مع الحكومة العراقية في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد مع رئاسة الوزراء في بغداد وحضره مسؤولون رسميون وشركاء دوليون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام".

وأَضاف أن "التقرير يقدم المناخ والتنمية الخاص بالعراق أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد، كما يبحث في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة" لافتا الى أن "التقرير يورد مصفوفة من التوصيات ذات الأولوية والمتسلسلة على صعيد السياسات، بالإضافة إلى أجندة للعمل المناخي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع في العراق".

وأكد التقرير "على اعطاء الأولوية للاستثمارات في مسارات النمو الخضراء والشاملة للجميع بطرق تعكس درجة إلحاحها وأوجه تآزرها ومفاضلاتها وتمويل التحول الأخضر في العراق من خلال تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة على حد سواء، ونشر أدوات التمويل العام على نحو استراتيجي للاستفادة من التمويل الخاص".

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب البيان: إن "العراق يواجه تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ"، لافتا الى أنه "يجب أن يترافق العمل المناخي في العراق مع تحسين في أوضاع القوى العاملة، والاستثمارات في رأس المال البشري، وحوار مجتمعي لتعزيز جهود خلق المزيد من فرص العمل وعلى نحو أفضل ، وتوفير سبل كسب عيش أكثر استدامة في جميع أنحاء البلاد."

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