2022/12/13 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعزي باستشهاد احد قيادات الإقليم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعزي باستشهاد احد قيادات الإقليم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعزي باستشهاد احد قيادات الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).