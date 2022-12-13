2022/12/13 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل الموافقة على فرز وتوزيع (6500) قطعة ارض سكنية لمنطقة شط العرب على منتسبي شركة نفط البصرة والغاء بناء المجمعات السكنية نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني يعلن الاتفاق مع ادارة محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على فرز وتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية لمنتسبي نفط البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على فرز وتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية لمنتسبي نفط البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على فرز وتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية لمنتسبي نفط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).