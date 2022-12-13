درجال يزور ملعب البصرة ويجتمع مع الشركة المنظمة لافتتاح خليجي 25

2022/12/13 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم “عدنان درجال”، اليوم الثلاثاء، ملعبَ البصرة الدوليّ للاطلاعِ على المراحل النهائيّةِ لإكمالِ الأعمالِ الجاريّة في المَلعبِ لغرضِ إنجازها بالأوقاتِ المُحددةِ قبل انطلاقِ خليجي ٢٥ في البصرة في (٢٠٢٢/١/٦).وحثَّ رئيسُ الاتحادِ الجميعَ على سُرعةِ الإنجاز والدقةِ في العمل.بعدها، عقدَ درجال اجتماعاً في ملعبِ البصرة الدوليّ مع الشّركةِ المعنية […]

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