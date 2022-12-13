البنك المركزي: الاحتياطي النقدي وصلت الى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية

2022/12/13 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الثلاثاء، عن وصول حجم احتياطي العملة

الى أعلى مستوياتها بتاريخ العراق،

فيما أشار الى أن المالية العامة لديها

فرصة لتعويض جميع المحرومين وأصحاب

الرواتب القليلة من المت

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