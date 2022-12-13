جامعة كربلاء تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى يوم النصر

2022/12/13 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت كلية الطب البيطري في جامعة كربلاء

احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة

لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي ,

بحضور عدد من اساتذة الجامعة وطلبتها

ومنتسبيها ,وعلى قاعة المناسبات في

الكلية.

مساعد رئيس

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