في كربلاء:العتبة الحسينية تقيم ورشة تثقيفية حول اتباع الطرق الصحية لتحضير الطعام

2022/12/13 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت شعبة المختبرات في هيئة الصحة

والتعليم الطبي التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة ورشة تثقيفية حول

اتباع الطرق الصحية والشروط الواجب

توفرها في مواقع تحضير الطعام والتي

كانت تحت عنوان( الشروط الصحية لل

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