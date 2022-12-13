استيرادات العراق من الأثاث والورق التركي تقترب من مليار دولار في 11 شهرا

2022/12/13 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نمت صادرات تركيا من الأثاث والورق ومنتجات الغابات 22.4 بالمئة، خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي، وبلغت قيمتها 7.7 مليارات دولار.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا خلال الفترة يناير/ كانون الثاني ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وجاء العراق في مقدمة الدول التي تم التصدير إليها خلال الفترة المذكورة بواقع 937.95 مليون دولار، فيما حلت إسرائيل ثانية بـ 443.1 مليون دولار، والمملكة المتحدة ثالثة بـ 410.4 ملايين دولار.

في تصريح للأناضول، قال رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول أركان أوزكان، إن القطاع يهدف إلى اختتام العام الجاري بحجم صادرات يتجاوز 8 مليارات دولار.

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