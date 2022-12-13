النشاطات الشهرية.. النزاهة: 46 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا

2022/12/13 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور 46 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم ضبط 23 متهماً بالجرم المشهود، فيما تم إجراء 88 عملية ضبط في دوائر متفرقة".

وأضافت أنه "تم صدور 46 امر قبض واستقدام بحق ذي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي"، مبينةً أنه "صدر 97 حكماً بالادانة القضائية".

واشارت الى أنه "تم تسليم 66 ملفاً للهاربين والأموال المهربة، بالاضافة الى الكشف عن 500 استمارة للمشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة".





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