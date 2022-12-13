قفزة جديدة باسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2022/12/13 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار ".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار ".

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 150175 ديناراً مقابل 100 دولار .

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