2022/12/13 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التعازي باستشهاد مقاتل في قوات حرس الحدود باقليم كردستان.

وقال السوداني، في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد القائد الشاب آكام عمر، أحد قيادات قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال أداء الواجب".

واضاف: "نشدّ على أيدي رفاقه من الذين قارعوا الإرهاب، مثلما نقدم أخلص التعازي لمحبيه وذويه.



والعُلى والرفعة لكل شهداء العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني معزيا باستشهاد مقاتل بحرس الحدود: نشد على ايدي رفاقه لمقارعة الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني معزيا باستشهاد مقاتل بحرس الحدود: نشد على ايدي رفاقه لمقارعة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).