2022/12/13 | 14:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eaUOV1PqfRw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو المستقلة تعلن إنجاز 95% من مشروع السد الغاطس الواقع بالقرب من القشلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدارة زاخو المستقلة تعلن إنجاز 95% من مشروع السد الغاطس الواقع بالقرب من القشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).