شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

2022/12/13 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FZEN7pQC33E

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