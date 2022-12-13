الرئيس الترکي يعلن عن اکتشاف حقل نفطي کبير في بلاده

2022/12/13 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي “رجب طيب

أردوغان” أن بلاده کشفت أکبر حقل نفطي

شرقي البلاد، وتقدر قيمته نحو 12 مليار

دولار.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة

التركية، قال أردوغان: “اكتشفنا حقلا

نفطيا شرقي البلاد

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