"لم نسمع منه منذ أسبوعين".. عائلة طالب أمريكي تقول إنه مفقود بفرنسا

2022/12/13 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح المدعي العام في فرنسا تحقيقا في اختفاء طالب جامعي أمريكي يدعى كيني ديلاند جونيور، فيما تقول عائلته إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ أكثر من أسبوعين.وكان ديلاند يخطط للعودة إلى أمريكا في الكريسماس، وشوهد في مكان يبعد حوالي ساعة بالقطار جنوب جامعة غرينوبل آلب التي كان يدرس فيها، يوم 3 ديسمبر.

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