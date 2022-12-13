2022/12/13 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت روسيا، الثلاثاء، عن رفضها اقتراح سلام قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، يتضمن انسحاب القوات الروسية من بلاده، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول "الحقائق" بشأن المناطق الجديدة التي أعلنت روسيا ضمها.

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