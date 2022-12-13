2022/12/13 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، 4 قرارات بشأن مباراة النجف وكربلاء.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ناقشت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تقاريرَ مُشرف وحكم، فضلاً عن المُنسق الأمنيّ، لمُباراةِ نادي النجف أمام نادي كربلاء ضمن ُمنافساتِ الدوري العراقيّ المُمتاز والتي جرت في مَلعبِ النجف، حيث لاحظت اللجنةُ من خلال التقارير أعلاه وجودَ حالات تجاوزٍ من قبل مُشرفِ فريق كربلاء عامر حسين عبد الأمير، وكذلك إداري فريق نادي كربلاء صادق كريم سبتي على الطاقمِ التحكيميّ للمُباراةِ".

وأضافت أنه "تم مناقشة تجاوزِ جُمهورِ نادي كربلاء على الطاقم التحكيمي أيضاً، وذلك من خلال رمي الحِجارةِ وقناني الماء والمقذوفات، مع وجود حالةِ تجاوزٍ من قبل أمينِ سرّ نادي كربلاء وليد حسين من خلال نزوله إلى أرضِ المَلعبِ والتهجُّم على حكمِ المُباراةِ ومحاولة الاعتداءِ عليه".

وأشارت الى أنه قررت اللجنةُ ما يلي:1- حرمان مُشرف فريق نادي كربلاء (عامر حسين عبد الأمير) من مرافقةِ الفريق لخمسِ مبارياتٍ استناداً إلى أحكامِ المادة (51 - أولا) من لائحةِ الانضباط.2 - حرمان إداري فريق نادي كربلاء (صادق كريم سبتي) من مرافقةِ الفريق لأربعِ مُبارياتٍ استناداً إلى أحكامِ المادة (51 - أولا) من لائحةِ الانضباط .3- حرمان أمين سرّ نادي كربلاء (وليد حسين) من دخولِ المَلعبِ لثلاثِ مبارياتٍ، مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (1000000) مليون دينار عراقي فقط، استناداً إلى أحكامِ المادة (9/3/9) من لائحةِ الانضباط .4 - حرمان جُمهور نادي كربلاء من دخولِ المَلعبِ على أرضهم المُفترضة لمباراةٍ واحدةٍ وفق أحكام المادة (215) من لائحةِ الانضباط .

وتابعت أن "هذه القرارات قابلة للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط تصدر 4 قرارات "قاسية" بشأن مباراة النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط تصدر 4 قرارات "قاسية" بشأن مباراة النجف وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).