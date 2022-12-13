النزاهة تعلن صدور أمر قبض وتحر بحق رئيس الاتحاد العام الإسكاني التعاوني سابقاً

2022/12/13 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس الاتحاد العام الإسكانيِّ التعاونيِّ سابقاً؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أمر القبض والتحرِّي الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة على رئيس الاتحاد العام الإسكاني التعاوني سابقاً، إلى المُخالفات الحاصلة في جمعيَّة إسكان بابل التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، مُبيِّنةً قيام رئيس الاتحاد بالمُوافقة على شراء معملٍ لإنتاج الأكياس البلاستيكيَّـة، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ".

ولفتت إلى "عدم تشغيل المعمل الذي تمَّ شراؤه خلافاً للضوابط في العام 2012 بمبلغ 150,000,000 مليون دينار".وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض والتحرِّي؛ استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".وتابعت أنه "أعلنت الهيئة في السابع من آذار الماضي ضبطها رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان بعد بيع عقارٍ عائدٍ للجمعيَّة خلافاً للقانون، وشراء معمل أكياسٍ بلاستيكيَّةٍ بمبلغ (150,000,000) مليون دينارٍ، والاحتفاظ به في منزل رئيس الجمعيَّـة دون الاستفادة منه".

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