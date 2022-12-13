أهم أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان.. أحدها

2022/12/13 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، عدة اسباب لتأخر الحكومة في إرسال الموازنة الى البرلمان قبل دخول المجلس في العطلة التشريعية.

وقال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الأسباب المحتملة لتأخر الحكومة في إرسال الموازنة هي كونها حكومة جديدة وتحاول ان تضع بصمتها في الموازنة التي تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة"، مضيفا أن "من الأسباب ايضاً هو تأخر تشكيل الحكومة من الأساس وتجاوز المدة الدستورية والقانونية لإرسال الموازنة الى البرلمان".

وتابع عضو اللجنة، أن "الخلاف بين الإقليم وبغداد هو احد اسباب تأخر ارسال الموازنة كما ان انخفاض اسعار النفط المفاجئ من الأسباب المحتملة".

ويوم أمس الاثنين، دعا عضو مجلس النواب، بهاء نوري، الى إدراج تخفيض سعر صرف الدولار بموازنة 2023.

وقال نوري، في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "طالبنا الحكومة بإدراج تخفيض سعر الصرف بموازنة 2023، وأن يكون تدريجيًا حتى لا يتضرر المواطن ولا التاجر ولا الحكومة".

وبين: "التخفيض من صلاحية مجلس النواب اذا كان قبل التصويت اما بعد التصويت يخرج من صلاحياته".

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