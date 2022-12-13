النجف.. اخماد حريق اندلع داخل مسجد الكوفة بسبب

2022/12/13 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- امنأندلع، اليوم الثلاثاء، حريقاً داخل مسجد الكوفة في محافظة النجف بسبب عقب سيجارة.

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