وزير النفط ووفد الإقليم التفاوضي يبحثان إيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة

2022/12/13 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير النفط حيان عبد الغني ووفد الإقليم التفاوضي ،اليوم الثلاثاء، إيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة.

وذكر بيان للوزارة ،تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني استقبل وفد الإقليم التفاوضي برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب، وعضوية كل من: وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد والمتحدث باسم حكومة الإقليم، بالإضافة الى عدد من المستشارين في وزارة الثروات الطبيعية".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية".وتابع أن "اللقاء حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص، وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية والمكتب الإعلامي".

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