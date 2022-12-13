السوداني يؤكد عزم حكومته على تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق

2022/12/13 | 17:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته على تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق.وقال مكتب السوداني في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد مؤسسة التمويل الدولية/IFC، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في … Readmore

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