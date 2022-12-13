الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا

2022/12/13 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم،

اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة

المباريات الإقصائية من دوري أبطال

آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة.

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه

الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكر

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