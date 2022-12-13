عبد الواحد تعلق على قرار بغداد بارسال 400 مليار لكردستان: نتمنى ان تصل للموظفين

2022/12/13 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت رئيسة كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، على قرار بغداد بإرسال 400 مليار لكردستان، بالقول: "نتمنى أن تصل للموظفين".

وقالت عبد الواحد عبر تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إن "مجلس الوزراء صوَّت اليوم على إرسال ٤٠٠ مليار مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول الخاصة برواتب موظفي الإقليم".

وأردفت: "نتمنى أن تصل إلى يد الموظفين والمستحقين لها في الإقليم، وأن لا تخضع أرزاق الناس لتصفيات وصفقات سياسية".

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