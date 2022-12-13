مسجد الكوفة: منعنا أحد الأشخاص من رمي عقب سجارة داخل الضريح

2022/12/13 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

أعلنت إدارة مسجد الكوفة، اليوم الثلاثاء، منعها أحد الأشخاص من رمي عقب سجارة داخل الضريح.

وقالت إدارة المسجد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مراقد الأئمة الاطهار وذراريهم عليهم السلام وصحابتهم الاخيار رضوان الله عليهم ابواب للرحمة الإلهية وبالتأكيد هم هدف لضعاف النفوس والعقيدة وأعدائهم،فقد حاول شخص من اولئك التجاوز على ضريح الصحابي هانئ بن عروة رضوان الله عليه برمي (عقب سجارة)، داخل الضريح ولكن يقظة المنتسبين وعددًا من الزائرين المحيطين بالمرقد قد فوت الفرصة عليه".

وأضافت أن "أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به تؤكد على سلامة الضريح الطاهر وعدم حصول اي ضرر يذكر".

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