2022/12/13 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تكشف وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تسعيرات فقرات مشروع ناحية الشرش بناحية القرنة شمال البصرة.

وتعرض (بغداد اليوم) وثائق جداول الكميات لفقرات مشروع القرنة المتكامل الذي تشوبه شبهات فساد وعمليات هدر للمال العام.

وتبين الوثائق أسعار فقرات المشروع التي توصف بالتسعيرات المشبوهة التي وضعتها شركة خطيب وعلمي الاستشارية، اللبنانية الجنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تكشف تسعيرات فقرات مشروع ناحية الشرش بقضاء القرنة شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تكشف تسعيرات فقرات مشروع ناحية الشرش بقضاء القرنة شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).