2022/12/13 | 17:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1BZMGdS7Daw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدراجات النارية.. عجلات بلا ضوابط في راي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدراجات النارية.. عجلات بلا ضوابط في راي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).