2022/12/13 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يتعهد بإقرار القوانين المهمة وتشديد خطوات محاربة الفساد المركز الخبري الوطني.

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