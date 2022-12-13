لضبط الحدود العراقية مع تركيا وايران..العمليات المشتركة تتخذ خطوات سريعة

2022/12/13 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ خطوات سريعة لضبط الحدود العراقية مع تركيا وإيران، مبينةً انه سيتم تعيين 3000 عنصر جديد في حرس الحدود وفق شروط أعدت من قبل […]

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