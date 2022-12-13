البنك الدولي يصدر تقريرا لبغداد.. استعدوا لتغييرات بقيمة 233 مليار دولار

2022/12/13 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، تسليمه بشكل رسمي تقرير الى السلطات العراقية في بغداد حول التغييرات المناخية والطرق اللازمة لمعالجة أزمتها على الاقتصاد والوضع العام العراقي، وبضمنه الحلول المقترحة.

وبين البنك الدولي بحسب تقرير لوكالة اجينسي فرانس برس ترجمته (بغداد اليوم)، ان السلطات في بغداد أبلغت رسميا بان عليها الاستعداد وتجهيز مبلغ 233 مليار دولار امريكي وادخالها في قطاع الاستثمار بحلول عام 2040 بهدف وضع العراق على "الطريق الأخضر للنمو" في إشارة الى تغيير الاقتصاد العراقي الى اخر "مراعي للبيئة".

وأوضح "تتضمن الخطة استثمار هذه المبالغ لتحسين الأوضاع البيئية داخل العراق ونزع الانبعاث الكاربوني من البلاد بالإضافة الى انشاء السدود وخزانات المياه وأنظمة الري والزراعة"، المنظمة الدولية طلبت أيضا من العراق الذي "يعاني من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بسبب شحة الطاقة"، التوقف عن "حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وبشكل عاجل"، بحسب الوكالة.

نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحج اعلن من خلال الوكالة "ان التحديات التي تواجه العراق هي الابتعاد عن الاعتماد على النفط بشكل كلي للموارد، تنويع مصادر الدخل، تحويل الاقتصاد الى مقاد من قبل القطاع الخاص، خلق فرص العمل وبناء راس المال البشري فيما يستمر ببناء المناعة ضد التغير المناخي".

المسؤول الاممي أكد أيضا ان العراق "يملك الموارد المالية الكافية لتحقيق هذه التغييرات الان"، متابعا "السؤال الأهم الان هو كيف نحرص على ان تكون هذه الخطوات الاقتصادية متخذة بشكل فعلي وضمن السياسات العامة للبلاد لمخاطبة التغير المناخي وبشكل فعال"، على حد تعبيره.

يشار الى ان تقارير الأمم المتحدة، اثبتت بان الدول الأكبر تاثيرا على البيئة بشكل سلبي من خلال الانبعاثات الكاربونية والمخلفات، هي الصين في المرتبة الأولى، وتليها الولايات المتحدة في الثانية ثم الهند، حيث يقع العراق في المرتبة السابعة ضمن الترتيب الدولي.

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