2022/12/13 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علقت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، على أسعار تملك الأراضي الزراعية للمواطنين وفق قرار مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لـ(بغداد اليوم)، ان "تملك الأراضي الزراعية للمواطنين وفق قرار مجلس الوزراء، سيكون مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض هناك ودفع الرسوم الرسمية الخاصة بالخدمات الأخرى كحال باقي المناطق السكينة، وتحديد الأسعار سيكون وفق لجان خاصة".

وبين النايف ان "هذا القرار سوف يسهل في دعم خزينة الدولة بالأموال، كما ان القرار سوف يصب في صالح المواطن من خلال تحويل ارضه الزراعية الى سكنية وتمليكها له بشكل اصولي"، موضحا ان "هذا القرار سيحد بشكل كبير من العشوائيات في بغداد وباقي المحافظات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلق على أسعار تملك الأراضي الزراعية للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلق على أسعار تملك الأراضي الزراعية للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).